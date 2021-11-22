Начал разгром соперника

Александр Зубков и Иван Петряк вышли в стартовых составах своих команд. Первый открыл счет во встрече.

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На 10-й минуте матча Зубков убрал защитника рядом с вратарской площадкой и левой расстрелял владения Фехервара. Александр начал разгром соперника.

Для Зубкова этот гол стал первым в этом сезоне в венгерском чемпионате. До этого Александр дважды забивал в Кубке страны. Всего в сезоне-2021/2022 украинец отыграл за Ференцварош во всех турнирах 17 матчей.

На футбольном поле Зубков отыграл 87 минут и пошел отдыхать на скамью для запасных. А вот Петряк отыграл весь поединок, за 90 минут не отметился результативными действиями, но заработал желтую карточку.

Ференцварош разбил Фехервар на своем поле – 3:0. Отметим, что на 90+4 минуте гости еще и заработали удаление.

После победы клуб 25-летнего полузащитника продолжает лидировать в чемпионате – 28 очков. Команда Петряка с 20 пунктами замыкает четверку лидеров.

Видеообзор матча (гол Зубкова с 0: 02)