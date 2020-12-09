Нападающий Боруссии (Д) Юссуфа Мукоко благодаря бешеной результативности в молодежной команде заслужил сыграть в Лиге чемпионов, уже в свои 16 лет. Юный футболист своим выходом на поле переписал историю престижного турнира.

Дебютировал Юссуфа Мукоко в заключительном матче группы Лиги чемпионов против Зенита. На 58-й минуте при счете 1:0 в пользу россиян немецкий нападающий камерунского происхождения вышел на замену, пишет 24 канал.

Интересно Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 8 декабря

Переписал историю турнира

16-летний вундеркинд немецкого гранда не запомнился результативными действиями во встрече, но помог команде сделать камбэк и одержать победу – 1:2.

Своим выходом на поле Мукоко навсегда вписал свою фамилию в историю Лиги чемпионов. В день матча юному форварду было всего лишь 16 лет и 18 дней. Интересно, вышел ли на поле Юссуфа раньше, если бы позволяли правила турнира. Сейчас по всем законам Лиги чемпионов запрещается играть футболистам, которым еще не исполнилось 16 лет.

Немецкий клуб завершил розыгрыш группового этапа Лиги чемпионов на первом месте в таблице – 13 очков. Лацио, который идет вторым, уступил Боруссии (Д) тремя пунктами.

Introducing the youngest player in Champions League history: Youssoufa Moukoko.



16 years and 18 days old. #UCL pic.twitter.com/XF8tvdlcTg — Squawka Football (@Squawka) December 8, 2020

Еще летом Мукоко впервые начал привлекаться к тренировкам "шмелей". А все благодаря феноменальной результативности в молодежном чемпионате – 128 мячей за 86 матчей в составе Боруссии U-17 и U-19.

За главную команду в Бундеслиге Юссуфа дебютировал в матче с Гертой, где также установил рекорд и стал самым молодым игроком чемпионата Германии.

Топ-5 самых молодых игроков Лиги чемпионов