Нападник Боруссії (Д) Юссуфа Мукоко завдяки шаленій результативності у молодіжній команді заслужив зіграти у Лізі чемпіонів, вже у свої 16 років. Юний футболіст своїм виходом на поле переписав історію престижного турніру.

Дебютував Юссуфа Мукоко у заключному матчі групи Ліги чемпіонів проти Зеніта. На 58-й хвилині за рахунку 1:0 на користь росіян німецький нападник камерунського походження вийшов на заміну, пише 24 канал.

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Переписав історію турніру

16-річний вундеркінд німецького гранда не запам'ятався результативними діями у зустрічі, але допоміг команді зробити камбек та здобути перемогу – 1:2.

Своїм виходом на поле Мукоко назавжди вписав своє прізвище у історію Ліги чемпіонів. У день матчу юному форварду було всього лише 16 років та 18 днів. Цікаво, чи вийшов на поле Юссуфа раніше, якби правила турніру. Зараз за всіма законами Ліги чемпіонів забороняється грати футболістам, яким ще не виповнилось 16 років.

Німецький клуб завершив розіграш групового етапу Ліги чемпіонів на першому місці у таблиці – 13 очок. Лаціо, який йде другим, поступився Боруссії (Д) трьома пунктами.

Introducing the youngest player in Champions League history: Youssoufa Moukoko.



16 years and 18 days old. #UCL pic.twitter.com/XF8tvdlcTg — Squawka Football (@Squawka) December 8, 2020

Ще влітку Мукоко вперше почав залучатись до тренувань "джмелів". А все завдяки феноменальній результативності у молодіжному чемпіонаті – 128 м'ячів за 86 матчів у складі Боруссії U-17 та U-19.

За головну команду у Бундеслізі Юссуфа дебютував у матчі з Гертою, де також встановив рекорд та став наймолодшим гравцем чемпіонату Німеччини.

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