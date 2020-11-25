Нападающий "Боруссии" (Д) Эрлинг Голанд покорил очередное достижение. На этот раз форварду удалось установить абсолютный рекорд Лиги чемпионов по результативности.

В рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Боруссия" (Д) дома принимала бельгийское "Брюгге". Нападающий хозяев Эрлинг Голанд оформил дубль в матче, который помог ему установить очередной рекорд, пишет 24 канал.

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Лучший голеадор

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов норвежец уже шесть раз огорчал голкиперов соперников. Форвард лидирует в гонке лучших голеадоров.

Голанд забивает в ворота соперников уже в семи матчах подряд (12 голов за этот период). Всего в его активе 16 результативных мячей в 12 поединках Лиги чемпионов. Этот показатель стал абсолютным рекордом престижного турнира.

До этой отметки Голанд добрался быстрее всех в истории соревнований. Нидерландцу Руду ван Нистелрою (ПСВ, МЮ) и испанцу Роберто Сольдадо ("Валенсия") понадобилось для этого по 19 матчей. А за 20 поединков такую результативность показал Гарри Кейн из "Тоттенхэма".

В этом сезоне норвежец провел 13 матчей за "шмелей" во всех турнирах, забив 16 голов и сделал 3 результативные передачи на партнеров по команде. За "Боруссию" (Д) игрок выступает с 2020 года, куда перешел из австрийского клуба "Ред Булл".