Нападник "Боруссії" (Д) Ерлінг Голанд підкорив чергове досягнення. Цього разу форварду вдалось встановити абсолютний рекорд Ліги чемпіонів за результативністю.

У рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів "Боруссія" (Д) вдома приймала бельгійське "Брюгге". Нападник господарів Ерлінг Голанд оформив дубль у матчі, який допоміг йому встановити черговий рекорд, пише 24 канал.

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Найкращий голеадор

У цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів норвежець вже шість разів засмучував голкіперів суперників. Форвард лідирує у перегонах найкращих голеадорів.

Голанд забиває у ворота суперників вже у семи матчах поспіль (12 голів за цей період). Загалом у його активі 16 результативних м'ячів у 12 поєдинках Ліги чемпіонів. Цей показник став абсолютним рекордом престижного турніру.

До цієї позначки Голанд дібрався швидше за всіх у історії змагань. Нідерландцю Руду ван Ністелрою (ПСВ, МЮ) та іспанцю Роберто Сольдадо ("Валенсія") знадобилось для цього по 19 матчів. А за 20 поєдинків таку результативність показав Гаррі Кейн із "Тоттенхема".

У цьому сезоні норвежець провів 13 матчів за "джмелів" в усіх турнірах, забивши 16 голів та зробив 3 результативні передачі на партнерів по команді. За "Боруссію" (Д) гравець виступає із 2020 року, куди перейшов із австрійського клубу "Ред Булл".