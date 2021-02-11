Украинским болельщикам могут позволить вернуться на трибуны. Соответствующее решение вскоре может принять Кабинет Министров Украины.

О том, что болельщикам разрешат посещать спортивные события, заявил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

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"Во время моей последней беседы с Правительством, получил информацию, что они намерены 15 февраля принять решение, не только на концерты будут пускать 50% зрителей, но и на спортивные события. Для нас важно, чтобы на наши игры приходили люди", – заявил Михаил Бродский.

Поэтому он надеется, что на матчах сборной Украины по баскетболу 20 и 22 февраля в Киеве в отборе на Евробаскет-2022 уже будут болельщики.

Напомним, до этого Кабмин ослабил карантин – позволил принимать посетителей в учреждения культуры и проводить там публичные научные, образовательные и профессиональные тематические мероприятия. Но только при одном условии – наполненность количества людей в залах должна составлять до 50% или из расчета 1 человек на 5 квадратных метров. При этом размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Отметим, что если решение о допуске болельщиков на трибуны будет принято, то им воспользуются и представители других видов спорта. В частности – футбола. Старт УПЛ запланирован на 13 февраля, затем первый тур в 2021 году точно пройдет без болельщиков. Но уже 19 февраля запланирован следующий тур.

Кроме того, 18 февраля состоится 1/16 финала Лиги Европы, в котором Динамо будет принимать бельгийский Брюгге в Киеве на НСК Олимпийский. Уже 25 февраля на этом стадионе сыграет Шахтер против израильского Маккаби в рамках этого же турнира.

Перед тем с просьбой допустить болельщиков на трибуны обратилась и Украинская ассоциация футбола. В УАФ попросили, что на "Арену Львов" пустили зрителей во время матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

Кроме того, сейчас и другие чемпионаты Украины проходят без зрителей. В частности, баскетбольная, хоккейный, волейбольная.