З 15 лютого уряд може дозволити спортивні матчі з вболівальниками на трибунах
Українським вболівальникам можуть дозволити повернутися на трибуни. Відповідне рішення невдовзі може ухвалити Кабінет Міністрів України.
Джерело:ФБУ
Про те, що вболівальникам дозволять відвідувати спортивні події, заявив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.
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"Під час моєї останньої розмови з Урядом, отримав інформацію, що вони мають намір 15 лютого ухвалити рішення, що не тільки на концерти будуть пускати 50% глядачів, а й на спортивні події. Для нас важливо, щоб на наші ігри приходили люди", – заявив Михайло Бродський.
Відтак він сподівається, що на матчах збірної України з баскетболу 20 та 22 лютого у Києві у відборі на Євробаскет-2022 вже будуть вболівальники.
Відзначимо, що якщо рішення про допуск вболівальників на трибуни буде прийнято, то ним скористаються й представники інших видів спорту. Зокрема – футболу. Старт УПЛ запланований на 13 лютого, відтак перший тур у 2021 році точно відбудеться без вболівальників. Але вже 19 лютого запланований наступний тур.
Окрім того, 18 лютого відбудеться 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому Динамо прийматиме бельгійський Брюгге в Києві на НСК Олімпійський. Вже 25 лютого на цьому стадіоні зіграє Шахтар проти ізраїльського Маккабі в рамках цього ж турніру.
Перед тим з проханням допустити вболівальників на трибуни звернулася й Українська асоціація футболу. В УАФ попросили, що на "Арену Львів" пустили глядачів під час матчів збірної України у відборі на ЧС-2022.
Окрім того, зараз й інші чемпіонати України відбуваються без глядачів. Зокрема, баскетбольний, хокейний, волейбольний.
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