Чемпион мира в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов после последнего боя против Джастина Гейджи заявил об окончании карьеры. Но шанс того, что непобежденный боец вернется в октагон, таки остается.

О вероятности возвращения Хабиб Нурмагомедов заявил во время пресс-конференции. По его словам, спортивного интереса возвращаться в октагон он не видит. Поэтому остаются только деньги. Именно ими, по словам Хабиба, его и постараются соблазнить в UFC.

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"Я думаю, они предложат деньги. Соперником удивить трудно. Вот как думаете, с кем драться? Порье и МакГрегор? Обоих придушил. Что там делать? Для чего? Деньги только если. Спортивного интереса нет там. Так что, если только деньгами они могут попытаться заинтересовать. Ты прикинь, тебе 100 миллионов долларов предлагают? Вот это уже проблема. А спортивного интереса я там не вижу", – заявил Хабиб Нурмагомедов.

23 января 2021 года он должен провести встречу президентом UFC Даной Уайтом во время очередного турнира на "Бойцовском острове" в Абу-Даби