Чемпіон світу в легкій вазі UFC Хабіб Нурмагомедов після останнього бою проти Джастіна Гейджі заявив про закінчення кар'єри. Але шанс того, що непереможений боєць вернеться в октагон, таки залишається.

Про ймовірність повернення Хабіб Нурмагомедов заявив під час пресконференції. За його словами, спортивного інтересу повертатися в октагон він не бачить. Тож залишаються лише гроші. Саме ними, за словами Хабіба, його і намагатимуться спокусити в UFC.

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"Я думаю, вони запропонують гроші. Суперником здивувати важко. Ось як думаєте, з ким битися? Пор'є та МакГрегор? Обох придушив. Що там робити? Для чого? Гроші тільки якщо. Спортивного інтересу немає там. Так що, якщо тільки грошима вони можуть спробувати зацікавити. Ти прикинь, тобі 100 мільйонів доларів пропонують? Ось це вже проблема. А спортивного інтересу я там не бачу", – заявив Хабіб Нурмагомедов.

23 січня 2021 року він має провести зустріч президентом UFC Даною Вайтом під час чергового турніру на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі