Коалиция союзников Украины будет призывать МОК запретить атлетам из России участие в Олимпиаде

Страны Балтии и Польша ведут активную работу по созданию мощной коалиции государств, которые поддержат призыв к бойкоту российских и белорусских спортсменов.

В начале года Международный олимпийский комитет шокировал своими намерениями вернуть в международные соревнования русских и белорусских спортсменов. Чиновники Комитета закрыли глаза на все преступления российской армии, на тысячи погибших украинцев, на десятки разрушенных городов, будто это происходит на другой планете.

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Никаких россиян и белорусов на Олимпиаде-2024

Против инициативы МОК поддержать спортсменов из РФ и РБ выступили ряд стран мира. Активнее всего поддержку Украине демонстрируют Польша и государства Балтии.

Министр спорта Польши Камиль Бортничук верит, что до 10 февраля удастся создать коалицию из примерно 40 стран, включая США, Великобританию и Канаду. Они должны поддержать призыв не допустить к Олимпийским играм в Париже российских и белорусских спортсменов. Бан спортсменов из стран-агрессоров должен действовать до тех пор, пока идет война в Украине.

Я убежден, что запланированная на 10 февраля встреча придет к выводу, что более 30 или, возможно, 40 министров спорта, включая министров США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии, решительно отклонят идею разрешить спортсменам из России и Беларуси взять участие в Играх,

– сказал Камиль Бортничук.

Создание широкой коалиции заставит МОК отказаться от планов замирения россиян, ведь бойкот 40 государств станет провалом Олимпиады-2024.

Учитывая это, я не думаю, что мы столкнемся с жесткими решениями к Олимпиаде, и, если мы будем бойкотировать Игры, коалиция, частью которой мы будем, будет достаточно широкой, чтобы сделать проведение Игр бессмысленным,

– заявил министр спорта Польши.

Напомним, на прошлой неделе Международный олимпийский комитет объявил, что спортсменам из двух стран могут сделать лазейку на Игры-2024 через азиатскою квалификацию. Там атлеты из России и Белоруссии должны заработать квоты для участия в Олимпиаде. Конечно, это должно происходить без государственных символов и под нейтральным флагом.