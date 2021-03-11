В четверг, 11 марта, состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Борьбу за трофей ведут 16 клубов, но победит только один. На награду претендуют и два украинских клуба – Динамо и Шахтер.

Все 16 команд, которые остались в Лиге Европы, имеют возможность побороться за победу в турнире. Прежде всего, это все же победа. И еще один трофей в клубный музей. Вторая – это призовые. А третья – это гарантированное место в групповом этапе Лиги чемпионов. И не только место в группе, но и первая корзина при жеребьевке. Поэтому это значительно легче соперники в группе.

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Пары 1/8 финала

11 марта будут сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Ответные матчи запланированы на 18 марта. После них останется лишь 8 клубов.

Аякс – Янг Бойз

Динамо (Киев) – Вильярреал

Манчестер Юнайтед – Милан

Славия (Прага) – Рейнджерс

Гранада – Мольде

Олимпиакос (Пирей) – Арсенал

Рома – Шахтер

Тоттенгем – Динамо (Загреб)

Шансы команд на попеду в Лиге Европы

Наибольшее внимание на этой стадии турнира привлекает пара Манчестер Юнайтед – Милан. И именно эти две команды имеют больше всего шансов на победу в турнире. Правда 18 марта только один из этих клубов продолжит борьбу.

В букмекерской компании Favbet шанс Манчестер Юнайтед торжествовать в Лиге Европы оценили коэффициентом 4. Зато шансы Милана – 9.

Второй в списке претендентов на победу Тоттенхэм. На победу "шпор" ставки принимают с коэффициентом 4,5. Замыкает первую тройку еще один английский клуб – Арсенал. Шанс "канониров" оценен коэффициентом 8.



Шансы команд выиграть Лигу Европы / изображение 24 канала

Шансы Динамо и Шахтера

Шансы украинских команд не слишком высоки. На победу Шахтера – 20, а на Динамо – все 50. Значительно лучше выглядят их соперники в 1/8 финала – Вильярреал (10) и Рома (12).

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Касательно Динамо и Шахтера, то в Favbet на них есть еще одна ставка – какой из этих клубов вылетит из турнира на более поздней стадии. У обеих команд не простые соперники, но все же шансы "горняков" выше – 1,6 на то, что они задержатся дольше, чем Динамо. То, что киевский клуб сумеет пройти дальше, чем их принципиальный соперник в Украине – 2,35.