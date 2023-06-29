Європейські ігри-2023: коли виступатимуть українці у дев'ятий день змагань

Європейські ігри-2023 підходять до свого завершення. У четвер, 29 червня, відбудеться дев'ятий змагальний день за участю українських атлетів.

Європейськи ігри у Польщі наближаються до завершення, а це означає, що боротьба у загальному медальному заліку стає все більш гострою та інтригуючою. Цього дня українські спортсмени змагатимуться у семи видах спорту: каное-слаломі, пляжному футболі, кульовій стрільбі, фехтуванні, сучасному п'ятиборстві, стрибках з трампліна та настільному тенісі, пише 24 Канал.

Читайте також Влучніші за суперниць: Україна здобула золото Європейських ігор-2023 у кульовій стрільбі

З надіями на перше місце у медальному заліку

У дев'ятий змагальний день ЄІ-2023 стартують змагання у каное-слаломі, а розіграш медалей відбудеться у фехтуванні, сучасному п'ятиборстві, кульовій стрільбі, а також стрибках з трампліна.

Серед іменитих спортсменів Україну представлятимуть: учасниця двох Олімпіад каное-слаломистка Вікторія Ус, чемпіонка цих Європейських ігор з фехтування Джоан-Фейбі Бежура, багаторазовий чемпіон світу та Європи стрілець Павло Коростильов та віцечемпіон Олімпійських ігор Сергій Куліш. Боротиметься за вихід у плей-офф і чоловіча збірна України з пляжного футболу.

Розклад виступів українських спортсменів на Європейських іграх

09:30. Стрибки з трампліна: Віталій Калініченко, Євген Марусяк (одиночний турнір, нормальний трамплін, кваліфікація)

10:00. Кульова стрільба: Павло Коростильов, Максим Городинець (одиночний турнір, малокаліберний пістолет, 25 метрів, кваліфікація)

10:00. Стендова стрільба: Олена Охотська (одиночний турнір, траншейний стенд, кваліфікація)

10:15. Кульова стрільба: Дар'я Тихова, Вікторія Сухорукова, Наталія Кальниш (командний турнір, гвинтівка, стрільба з трьох положень, 50 метрів, кваліфікація)

10:30. Сучасне п'ятиборство: змішана естафета, рейтинговий раунд з фехтування

10:35. Каное-слалом: Артем Івченко, Сергій Совко, Олександр Федоренко (одиночний турнір, байдарка, кваліфікація)

11:00. Настільний теніс: Соломія Братейко, Анастасія Дмитренко, Ганна Гапонова, Маргарита Песоцька (командний турнір, 1/4 фіналу)

11:30. Стрибки з трампліна: одиночний турнір, нормальний трамплін, фінал

11:50. Каное-слалом: Вікторія Добротворська, Анна Личко, Вікторія Ус (одиночний турнір, байдарка, кваліфікація)

12:05. Фехтування: Джоан-Фейбі Бежура, Інна Бровко, Дар'я Варфоломеєва, Влада Харькова (командний турнір, шпага, 1/8 фіналу)

12:15. Фехтування: Даниїл Гойда, Ростислав Герцик, Клод Юнес, Андрій Погребняк (командний турнір, рапіра, 1/8 фіналу)

12:45. Кульова стрільба: Сергій Куліш, Олег Царьков, Святослав Гудзій (командний турнір, гвинтівка, стрільба з трьох положень, 50 метрів, кваліфікація)

13:15. Кульова стрільба: жінки, командний турнір, гвинтівка, стрільба з трьох положень, 50 метрів, фінал

14:00. Пляжний футбол: Україна - Молдова (чоловіки, груповий етап)

15:35. Каное-слалом: Артем Івченко, Сергій Совко, Олександр Федоренко (командний турнір, байдарка, фінал)

15:45. Кульова стрільба: чоловіки, командний турнір, гвинтівка, стрільба з трьох положень, 50 метрів, фінал

16:30. Каное-слалом: Вікторія Добротворська, Анна Личко, Вікторія Ус (командний турнір, байдарка, фінал)

17:30. Стрибки з трампліна: Віталій Калініченко, Євген Марусяк, Жанна Глухова, Тетяна Пилипчук (мікст, командний турнір, кваліфікація)

19:30. Фехтування: жінки, командний турнір, шпага, фінал

19:30. Стрибки з трампліна: мікст, командний турнір, фінал

20:30. Фехтування: чоловіки, командний турнір, рапіра, фінал