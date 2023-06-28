28 травня в Кракові на Європейських іграх 2023 було розіграно комплект нагород серед жінок у командному швидкострільному пістолеті з 25 метрів. Україну тут представляло тріо Олена Костевич, Анастасія Німець, Юлія Коростильова.

До теми Європейські ігри-2023: коли виступатимуть українці у восьмий день змагань

Дівчата вдало подолали кваліфікацію, і у фіналі зустрілися з господарками турніру – Клаудію Бреш, Йоанною Вавржановською та Юлітою Борек. Однак і вони не змогли створити перешкод для здобуття українками золотих нагород – підсумок 16:10 на користь збірної України.

Для збірної України це друге золото у спортивній стрільбі. До цього Юлія Коростильова в парі з Павлом Коростильовим стала переможцями у міксті на дистанції 25 метрів. Таким чином для Юлії Коростильової це вже друга золота нагорода на Європейських іграх 2023.

Мультимедалісткою турніру стала і Олена Костевич, яка до цього здобула бронзову нагороду у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.