Європейські ігри-2023: коли виступатимуть українці у десятий день змагань
Європейські ігри-2023 вийшли на фінішну пряму. У п'ятницю, 30 червня, відбудеться десятий з дванадцяти змагальних днів.
У цей день українські спортсмени змагатимуться у дев'яти видах спорту. Наші атлети виступлять у фехтуванні, боксі, кульовій та стендовій стрільбі, пляжному футболі, бадмінтоні, каное-слаломі, кікбоксінгу, стрибках з трампліна та текболі, пише 24 Канал.
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Треба повертатися у топ-2 медального заліку
Під час десятого змагального дня на Європейських іграх відбудуться перші змагання з кікбоксингу. Розігруватися медалі будуть у каное-слаломі, кульовій та стендовій стрільбі, стрибках з трампліна, текболі та у фехтуванні.
Серед зіркових українських спортсменів на спортивних майданчиках у цей день Україну представлятимуть фехтувальниця Ольга Харлан, стрілок Павло Коростильов та боксер Олександр Хижняк. За вихід у фінал боротиметься жіноча збірна України з пляжного футболу.Зазначимо. Станом на ранок 30.06 Україна посідає третє місце у медальному заліку ЄІ-2023. Попереду тільки збірні Італії (22 "золота") та Іспанії (19). Україна також здобула 19 перших місць, але поступається іспанцям за кількістю срібних медалей.
Розклад виступів українських спортсменів на Європейських іграх
- 10:00. Кульова стрільба: Павло Коростильов, Максим Городинець (одиночний турнір, малокаліберний пістолет, 25 метрів, кваліфікація)
- 10:00. Стендова стрільба: Олена Охотська (одиночний турнір, траншейний стенд, кваліфікація)
- 10:35. Каное-слалом: Максим Корнійчук, Сергій Совко, Олександр Федоренко (одиночний турнір, каное, кваліфікація)
- 11:00-13.55. Текбол: Катерина Фесенко/Дмитро Шевчук (мікст турнір, груповий етап)
- 11:20. Фехтування: Євген Макієнко, Ігор Рейзлін, Ян Сич, Володимир Станкевич (командний турнір, шпага, 1/8 фіналу)
- 11:25. Каное-слалом: Вікторія Добротворська, Вікторія Ус (одиночний турнір, каное, кваліфікація)
- 12:30. Кікбоксинг: Марія Бєлкіна (повний контакт, 52 кг, чвертьфінал)
- 12:30. Фехтування: Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова, Ольга Харлан (командний турнір, шабля, 1/8 фіналу)
- 13:30. Кікбоксинг: Тимур Бриков (повний контакт, 75 кг, чвертьфінал)
- 14:15. Кульова стрільба: чоловіки, одиночний турнір, малокаліберний пістолет, 25 метрів, фінал
- 14:35. Каное-слалом: Максим Корнійчук, Сергій Совко, Олександр Федоренко (командний турнір, каное, фінал)
- 16:00. Кікбоксинг: Артем Мельник (фул-контакт, 86 кг, чвертьфінал)
- 16:00. Стендова стрільба: жінки, одиночний турнір, траншейний стенд, фінал
- 16:30. Бокс: Олександр Хижняк (80 кг, півфінал)
- 17:00. Пляжний футбол: Україна - Португалія (жінки, півфінал)
- 17:30. Стрибки з трампліна: Жанна Глухова, Тетяна Пилипчук (великий трамплін, кваліфікація)
- 18:00. Кікбоксинг: Павло Замятін (лайт-контакт, 79 кг, чвертьфінал)
- 19:00. Фехтування: чоловіки, командний турнір, шпага, фінал
- 19:30. Стрибки з трампліна: жінки, великий трамплін, фінал
- 20:00. Фехтування: жінки, командний турнір, шабля, фінал