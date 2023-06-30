У цей день українські спортсмени змагатимуться у дев'яти видах спорту. Наші атлети виступлять у фехтуванні, боксі, кульовій та стендовій стрільбі, пляжному футболі, бадмінтоні, каное-слаломі, кікбоксінгу, стрибках з трампліна та текболі, пише 24 Канал.

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Треба повертатися у топ-2 медального заліку

Під час десятого змагального дня на Європейських іграх відбудуться перші змагання з кікбоксингу. Розігруватися медалі будуть у каное-слаломі, кульовій та стендовій стрільбі, стрибках з трампліна, текболі та у фехтуванні.

Серед зіркових українських спортсменів на спортивних майданчиках у цей день Україну представлятимуть фехтувальниця Ольга Харлан, стрілок Павло Коростильов та боксер Олександр Хижняк. За вихід у фінал боротиметься жіноча збірна України з пляжного футболу.

Зазначимо. Станом на ранок 30.06 Україна посідає третє місце у медальному заліку ЄІ-2023. Попереду тільки збірні Італії (22 "золота") та Іспанії (19). Україна також здобула 19 перших місць, але поступається іспанцям за кількістю срібних медалей.

Розклад виступів українських спортсменів на Європейських іграх