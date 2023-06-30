В этот день украинские спортсмены будут соревноваться в девяти видах спорта. Наши атлеты выступят в фехтовании, боксе, пулевой и стендовой стрельбе, пляжном футболе, бадминтоне, каноэ-слаломе, кикбоксинге, прыжках с трамплина и текболе, пишет 24 Канал.

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Нужно возвращаться в топ-2 медального зачета

Во время десятого соревновательного дня на Европейских играх пройдут первые соревнования по кикбоксингу. Разыгрываться медали будут в каноэ-слаломе, пулевой и стендовой стрельбе, прыжках с трамплина, текболе и фехтовании.

Среди звездных украинских спортсменов на спортивных площадках в этот день Украину будут представлять фехтовальщица Ольга Харлан, стрелок Павел Коростылев и боксер Александр Хижняк. За выход в финал будет бороться женская сборная Украины по пляжному футболу.

Отметим. По состоянию на утро 30.06 Украина занимает третье место в медальном зачете ЕИ-2023. Впереди только сборные Италии (22 золота) и Испании (19). Украина также завоевала 19 первых мест, но уступает испанцам по количеству серебряных медалей.

Расписание выступлений украинских спортсменов на Европейских играх