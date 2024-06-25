Поєдинок групи "С" розпочнеться о 22:00 (за київським часом) на "Рейн Енергі Штадіон" у німецькому Кельні. Матч розсудить французький рефері Клеман Тюрпен, повідомляє 24 Канал.

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Обидві збірні вирішуватиму свої завдання

Напередодні останнього туру групового раунду квартет "С" очолила збірна Англії, яка у двох матчах набрала 4 очки – мінімальна перемога над Сербією 1:0 та нічия із Данією 1:1.

Словенці розписують виключно мирові із суперниками на цьому чемпіонаті Європи у Німеччині: із Данією та Сербією – по 1:1.

Майбутня зустріч Англії та Словенії буде лише 7-ю в історії їх лобових протистоянь. Команда "трьох левів" вважається незручним суперником для словенців, які ще жодного разу не перемагали цього опонента – 5 звитяг англійців та одна мирова.

Де дивитись матч Англія – Словенія

Уболівальники зможуть переглянути матч завдяки платформі MEGOGO, яка є офіційним транслятором Євро-2024 з футболу в Україні. На жаль, цей поєдинок не можна буде переглянути на місцевих телеканалах Суспільного, який 25 червня покаже лише гру Нідерланди – Австрія (о 19:00).

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку групи "С". Також на порталі з'являться результат матчу та відео голів, якщо, звісно, вони будуть.