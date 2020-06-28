"Ференцварош" вдруге поспіль став чемпіоном Угорщини. Будапештському клубу вдалося здобути два титули під керівництвом українського тренера Сергія Реброва.

Святкування "Ференцвароша"

У 33 турі чемпіонату Угорщини "фраді" здолали "Мезекевешд-Жорі" (1:0), після чого були нагороджені золотими медалями. Про це повідомляє 24 канал.

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Якщо в інших лігах чемпіонів нагороджували скромно й без фанатів, то в Угорщині свято футболу просто таки вирувало.

Українські Ігор Харатін та Олександр Зубков разом з партнерами по команді після нагородження пішли святкувати з уболівальниками.

В Угорщині дозволено відвідувати матчі обмеженій кількості глядачів.

Святкування продовжилося в підтрибунному приміщенні, де команда Реброва влаштувала вечірку з алкоголем.

Також чемпіонство "Ференцвароша" відсвяткували прекрасними феєрверками.

У наступному сезоні "Ференцварош" знову виступатиме у кваліфікації Ліги чемпіонів. Торік команду Сергія Реброва зупинило загребське "Динамо".