Півзахисник "Шахтаря" Олександр Зубков, який зараз грає за "Ференцварош", може продовжити кар'єру у "Фенербахче". Клуб серйозно зацікавлений у послугах українця.

Такий можливий варіант продовження кар'єри українця повідомляє видання Turkiye Gazetesi.

До теми "Ференцварош" Реброва вдруге поспіль став чемпіоном Угорщини

Можливий трансфер

Зубков у складі "Ференцварошу" достроково став чемпіоном Угорщини. "Ференцварош" став недосяжним для переслідувачів і вдруге поспіль під керівництвом Сергія Реброва став чемпіоном. У наступному сезоні команда виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Орендна угода українця із клубом розрахована до кінця сезону. Раніше повідомлялось, "Фенербахче" хоче запросити Сергія Реброва на посаду головного наставника команди..

Зараз "Фенербахче" посідає сьому сходинку турнірної таблиці, у їх активі 43 пункти.

Кар'єра Зубкова