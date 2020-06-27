"Шахтар" офіційно здійснив перший літній трансфер
"Ференцварош" оголосив про трансфер Олександра Зубкова, який виступав за угорську команду на правах оренди з "Шахтаря".
Зубков підписав чотирирічний контракт з угорським клубом. Сума трансферу не розголошується, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Як повідомив агент гравця Вадим Шаблій в Instagram, угода розрахована на 4 роки. Зауважимо, що раніше була інформація про інтерес до Зубкова з боку італійських клубів та "Фенербахче" – не виключено, що чемпіон Угорщини вирішить продати Зубкова дорожче.
Кар'єра Зубкова
- Дебютував за головну команду донеччан у вересні 2015 року. Вийшов у старті у виїзному кубковому поєдинку проти "Тернополя" та відіграв увесь матч. У травні 2016 вперше зіграв у Прем'єр-лізі, вийшовши на заміну у домашньому матчі проти луганської "Зорі". Контракт Зубкова належить "гірникам".
- У серпні 2018 року пішов у оренду в "Маріуполь".
- А з 2019 року на правах оренди захищає кольори угорського "Ференцварошу".
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