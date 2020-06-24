Перша ракетка України Еліна Світоліна – "Почесна громадянка міста Харкова"
Першій ракетці України Еліні Світоліній присвоїли звання "Почесний громадянин міста Харкова". Це її друга така почесна нагорода в рідній країні.
За рішенням Харківської міської ради почесними громадянами міста стали четверо українців, повідомляє офіційний сайт місцевої міської ради.
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Почесного звання в 2020 році відзначені:
- Бізнесмен, президент бізнес-групи "DCH" Олександр Ярославський.
- Голова Харківської організації Національної спілки художників України Віктор Ковтун
- Перша ракетка України, член національної збірної з тенісу Еліна Світоліна
- Директорка Харківської гімназії №6 "Маріїнська гімназія" Олександра Зуб.
Досягнення Еліни Світоліної: головне
- Третя ракетка світу в рейтингу WTA у 2017, 2018 і 2019 роках.
- Чемпіонка підсумкового турніру WTA Finals 2018 року.
- Виграла 14 турнірів WTA в одиночному розряді та два у парному.
- Двічі діставалася півфіналів на турнірах Великого шлему (2019) і чотири рази була у чвертьфіналі (2015, 2017, 2018, 2019). Чвертьфіналістка Олімпійських ігор 2016 року.
- Найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу, встановила багато національних рекордів.
- Зайняла найвищу серед українських тенісистів третю позицію в світовому рейтингу.
- Перемагала в підсумковому чемпіонаті року, єдина серед жінок досягала півфіналів турнірів Великого шлему в одиночному розряді.