Контракт Андрія Луніна із Реалом розрахований до кінця червня 2025-го року. Хоча до цього угода була до кінця поточного сезону-2023/2024, тому з'являлось чимало інформації про можливий відхід українця. Згодом стало відомо, що ще на зорі кар'єри Луніна у Мадриді він таємно пролонгував контракт із "вершковими" ще на рік.

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У Мадриді змінили думку про Луніна

Однак сватання в інші клуби у європейській пресі не згасають.

Тепер виплив новий інсайд із майбутнього Луніна, який хотів би продовжити свої виступи за Реал. За інформацією джерела, мадридський клуб теж не проти зберегти українського воротаря, який по-новому розкрився за відсутності Тібо Куртуа та Кепи, який вже відновився від травми та ділить ігровий час із українцем.

У "Королівському клубі" готові запропонувати Луніну новий довгостроковий контракт до 2030-го року. Але останнє слово буде за Андрієм, який має можливість продовжити кар'єру в АПЛ. Ним цікавляться Челсі, Арсенал, Ньюкасл та навіть мюнхенська Баварія.

У Мадриді ж гарантують українському воротарю ігрову практику, яку він по черзі буде отримувати із бельгійським конкурентом, який є першим номером команди. Збереження прописки у столиці Іспанії також гарантують Андрію боротьбу за найпрестижніші футбольні трофеї.

Наприклад, 14 січня Реал переміг Барселону у фіналі Суперкубка Іспанії 4:1. Лунін, хоч і пропустив, але провів відмінний поєдинок за "вершкових". У поточному сезоні-2023/2024 Лунін вже взяв участь в 11 матчах за мадридський гранд, у яких пропустив 7 голів та відіграв 7 зустрічей на нуль.

Схоже, що у мадридському клубі остаточно вирішили не підписувати повноцінний контракт із орендованим у Челсі Кепою Аррісабалагою, якого так любить Анчелотті.

До слова. Вже 18 січня Реал зустрінеться у мадридському дербі Атлетіко у рамках 1/8 фіналу Кубка Короля. Стартовий свисток пролунає о 22:30 (за київським часом). Очікується, що у цій грі ворота "вершкових" захищатиме Лунін.