Російський тенісист влаштував істерику під час матчу, накричавши на тренера: відео моменту

Російський тенісист Данило Медвєдєв влаштував дику істерію під час фінального матчу проти поляка Губерта Гуркача на турнірі серії ATP у Німеччині. Шквал емоцій не допоміг росіянину перемогти.

Чергова історія Медвєдєва

Перша ракетка світу відзначився дивною поведінкою після програної подачі у першому геймі другого сету. Медвєдєв обернувся у бік свого тренера Жиля Сервари та почав жорстко на нього кричати.

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Фахівець не став терпіти ганебну поведінку підопічного. Тренер демонстративно зібрав речі та пішов зі свого місця на трибуні.

Відео моменту

Польський тенісист Губерт Гуркач, дванадцята ракетка світу, обіграв у фіналі німецького турніру першу ракетку світу.

Для Гуркача ця перемога стала першою у турнірі на трав'яному покритті. Загалом він провів п'ять фіналів серії АТР у кар'єрі та переміг у кожному з них. Чотири попередні були на харді. Медвєдєв же програв уже п'ятий фінал поспіль. Востаннє він перемагав на US Open у 2021 році.

Неадекватна поведінка росіянина

Подібна витівка для Медвєдєва вже не вперше. Тенісист неодноразово відзначався своєю емоційною поведінкою.

До прикладу на Australian Open 2022 в матчі проти Стефаноса Циципаса він обізвав суддю тупим.

Також під час відкритого чемпіонату Австралії він дозволяв собі ганебні висловлювання щодо вболівальників, назвавши їх ідіотами.