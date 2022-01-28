Медвєдєв: На мене дивись, я розмовляю з тобою

У півфіналі Australian Open Медвєдєв зустрічався з греком Стефаном Циципасом. У другому сеті грек зробив другий в матчі брейк і повів 5:4. Тоді у росіянина "зірвало дах".

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Медвєдєва обурило, що батько Циципаса викрикував своєму сину підказки з трибун. Росіянин прямо запитав суддю, чи він тупий та кричав, щоб той дивився йому в очі й відповідав на його запитання.

"За що? А його батько може говорити кожен розіграш? Ти тупий? Його батько може говорити кожен розіграш? Його батько може говорити кожен розіграш? Його батько може говорити кожен розіграш?

Відповідай на питання. Господи, ти жахливий суддя. На мене дивись, я розмовляю з тобою. Дай йому попередження – його батько говорить кожен розіграш. А мене ти попередив просто так", – сказав росіянин.

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У підсумку Циципас виграв сет і Медвєдєв продовжив перепалку із суддею.

"Наступного разу давай йому попередження. Якщо не даси, ти... Як би сказати – маленька кішка", – сказав росіянин після програної партії.

Ймовірно, замість англійського слова pussy, що буквально означає "кішка", Даніїл мав на увазі "вагіна" чи "боягуз", що використовують у переносному сенсі.

До уваги. Попри скандал Медвєдєв зумів "повернутися" у гру й дотиснув Циципаса за підсумком чотирьох сетів – 6:7, 6:4, 4:6, 1:6. У фіналі росіянин 30-го січня зіграє проти Рафаеля Надаля.