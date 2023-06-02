"Я спортсмен, я не політик": російський тенісист знайшов безглузду відмазку на питання про війну

Карен Хачанов ще один російський тенісист, який замовчує про війну в Україні. 11-та ракетка світу не змогла відповісти на запитання про війну в Україні, яку розв'язала його рідна країна.

Карен Хачанов відмовився від російських спонсорів заради участі на Вімблдоні, який торік росіяни та білоруси пропускали через недопуск від організаторів. Однак після того у вересні тенісист з'явився на медіа-подкасті ВТБ.

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Хачанов: Не хочу тут говорити про політику, тому що, по-перше, я в ній погано розбираюся

Хачанов пояснив, що захід ВТБ був ще у 2022-му році. Натомість у нинішньому 2023-му Карен припинив співпрацю з російськими спонсорами.

Однак російський тенісист не зумів уникнути, але й не відповів на запитання про зруйновану тенісну інфраструктуру, яку знищила армія його рідної Росії, через що багато наших тенісистів не можуть займатись справою усього їх життя.

Хачанов заявив, що він не має зв'язку до політики, тому не буде втручатись у політичні справи. Його робота виходити на корт та грати у теніс. Типова відмазка для представників Росії та Білорусі.

Моя відповідь буде дуже короткою. Я спортсмен, я не політик. Не хочу тут говорити про політику, тому що, по-перше, я в ній погано розбираюся. По-друге, це не моя робота. Я граю в теніс, я спортсмен. Я не хочу навіть зв’язуватися з цим,

– сказав росіянин.

11-та ракетка світу поспівчував українській журналістці, яка відверто розповіла, що двічі втрачала свій дім, адже сама родом із Донбасу, який Росія обстрілює ще з 2014-го року. Хачанов сподівається, що усі такою відповіддю зрозуміють його позицію.

Мені дуже прикро. Дуже погано бути на вашому місці. Я чесний з вами. Я не хочу говорити про це. Сподіваюся, ви розумієте мою позицію,

– відповів Хачанов.

Хоча таким неконкретним інтерв'ю Хачанов не дав відповідей на запитання, які так турбують українців. Це означає, що він боїться публічно засуджувати війну в Україні. Хоча боятись, якщо ти на 99% живеш у ЄвропіАбо ж підтримує божевільну політику Владіміра Путіна.

Але чому він не може зробити так бодай, як його земляки Дар'я Касаткіна та Андрєй Рубльов? Залишається лише здогадуватись.

Відзначимо, що Хачанов продовжує свій шлях на Ролан Гаррос. Росіянин в 1/8 фінлу зіграє проти італійця Лоренці Сонего.