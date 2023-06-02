Карен Хачанов відмовився від російських спонсорів заради участі на Вімблдоні, який торік росіяни та білоруси пропускали через недопуск від організаторів. Однак після того у вересні тенісист з'явився на медіа-подкасті ВТБ. Варто побачити Менеджерка Світоліної вдягнула футболку "Rus|Ні Peaсe|Да" на матч Ролан Гаррос проти росіянки Хачанов: Не хочу тут говорити про політику, тому що, по-перше, я в ній погано розбираюся Хачанов пояснив, що захід ВТБ був ще у 2022-му році. Натомість у нинішньому 2023-му Карен припинив співпрацю з російськими спонсорами. Однак російський тенісист не зумів уникнути, але й не відповів на запитання про зруйновану тенісну інфраструктуру, яку знищила армія його рідної Росії, через що багато наших тенісистів не можуть займатись справою усього їх життя.

Хачанов заявив, що він не має зв'язку до політики, тому не буде втручатись у політичні справи. Його робота виходити на корт та грати у теніс. Типова відмазка для представників Росії та Білорусі.

Моя відповідь буде дуже короткою. Я спортсмен, я не політик. Не хочу тут говорити про політику, тому що, по-перше, я в ній погано розбираюся. По-друге, це не моя робота. Я граю в теніс, я спортсмен. Я не хочу навіть зв’язуватися з цим,

– сказав росіянин.