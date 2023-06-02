Карен Хачанов отказался от российских спонсоров ради участия на Уимблдоне, который в прошлом году россияне и белорусы пропускали из-за недопуска от организаторов. Однако после этого в сентябре теннисист появился на медиаподкасте ВТБ. Стоит увидеть Менеджер Светолиной надела футболку "Rus|Нет Peaсe|Да" на матч Ролан Гаррос против россиянки Хачанов: Не хочу здесь говорить о политике, потому что, во-первых, я в ней плохо разбираюсь Хачанов объяснил, что мероприятие ВТБ было еще в 2022-м году. В нынешнем 2023 году Карен прекратил сотрудничество с российскими спонсорами. Однако российский теннисист не сумел избежать, но и не ответил на вопрос о разрушенной теннисной инфраструктуре, уничтоженной армией его родной России, из-за чего многие наши теннисисты не могут заниматься делом всей их жизни.

Хачанов заявил, что у него нет связи с политикой, поэтому не будет вмешиваться в политические дела. Его работа выходит на корт и играть в теннис. Типичная отмазка для представителей России и Белоруссии.

Мой ответ будет очень коротким. Я спортсмен, я не политик. Не хочу здесь говорить о политике, потому что, во-первых, я в ней плохо разбираюсь. Во-вторых, это не моя работа. Я играю в теннис, я спортсмен. Я не хочу даже связываться с этим,

– сказал россиянин.