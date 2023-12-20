Російський дзюдоїст воює проти України: Гераскевич опублікував очевидні докази

Призер чемпіонату світу з дзюдо росіянин Євген Прокопчук воює у складі російської армії проти України. У мережі опублікували фото,де він позує у військовій формі зі зброєю.

Відповідні докази опублікував український скелетоніст Владислав Гераскевич. Він додав декілька світлин російського атлета.

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Росіянин позує у військовій формі зі зброєю

"Ще один "нейтральний" атлет. Євген Прокопчук – призер чемпіонату світу з дзюдо, який приєднався до терористичної армії Росії.

Замість олімпійських цінностей російські спортсмени несуть геноцид, вбивство і смерть. Російським спортсменам слід заборонити участь у міжнародних видах спорту", – написав Гераскевич.

Також скелетоніст додав світлини росіянина, на одному з фото він у військовій формі та тримає зброю.

Російський дзюдоїст воює на війні проти України / Фото з твітеру Гераскевича

Гераскевич говорить про війну та хоче змінити рішення МОК

Український скелетоніст з перших днів вторгнення активно говорить про війну в Україні, зокрема він дає інтерв'ю Західним ЗМІ.

В інтерв'ю для 24 Каналу він назвав низку факторів, які вплинули на скандальне рішення МОК щодо росіян. Зокрема, він здав про "близькість" очільника Комітету Баха з російським президентом Путіним. Також виокремив російське лобі в Міжнародних федераціях.

Також Гераскевич розповів, що ж робити українським атлетам на Олімпіаді. Він вважає, що бойкот не є гарною ідеєю, на його думку, українцям необхідно їхати на Ігри та представляти країну.