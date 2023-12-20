Соответствующие доказательства опубликовал украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Он добавил несколько фотографий российского атлета.

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Россиянин позирует в военной форме с оружием

"Еще один "нейтральный" атлет. Евгений Прокопчук – призер чемпионата мира по дзюдо, присоединившегося к террористической армии России.

Вместо олимпийских ценностей русские спортсмены несут геноцид, убийство и смерть. Российским спортсменам следует запретить участие в международных видах спорта", – написал Гераскевич.

Также скелетонист добавил фотографии россиянина, на одном из фото он в военной форме и держит оружие.

Российский дзюдоист воюет на войне против Украины / Фото с твиттера Гераскевича

Напомним. Что МОК считает российских и белорусских спортсменов непричастными к войне в Украине. 8 декабря Комитет допустил представителей этих стран в Олимпиаду в Париже. Они смогут выступить в нейтральном статусе.

Гераскевич говорит о войне и хочет изменить решение МОК