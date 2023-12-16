Ні для кого не секрет, що російські спортсмени підтримують війну в Україні. Зокрема, вони відвідують політичні заходи, проводять збори у тимчасово окупованому Криму, мають військові звання. Однак МОК все ж таки вирішив допустити росіян до виступів на Олімпіаді у Парижі.

Гераскевич розповів в інтерв'ю для 24 Каналу, чому ж МОК продовжує закривати на все це очі.

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Гераскевич про скандальне рішення МОК

На думку Владислава, тут є декілька факторів:

"По-перше, було чимало інформації, що Путін підтримував обрання Томаса Баха на посаду президента МОК. Було кілька таких джерел, які про це повідомляли".

Владислав наголошує, що особливе ставлення до Росії вже не вперше. Зокрема, він пригадав допінговий скандал за участі РФ.

Тоді навіть було якесь дуже специфічне ставлення до них. Багато федерацій та країн виступали за їхнє відсторонення. Були якісь спортсмени відсторонені, і то не всі, які вживали допінг. І це вже можна сприймати як дуже особливе ставлення до Росії зі сторони Олімпійського комітету,

– сказав Гераскевич.

Також він виокремив лобі росіян серед представництва МОК.

"Я говорю про членів МОК і про ті комісії від комітету. Ці комісії також дуже впливають на думку МОК. І в тих комісіях до недавнього часу було дуже багато росіян, вони й досі там залишаються, але частина з них була відсторонена з допомогою цієї нашої спільної роботи. І там досі є дуже сумнівні персонажі, як от Ісінбаєва, яка залишається майором армії Росії", – заявив Гераскевич.

Скелетонів теж зауважив, що в "України дуже слабка позиція представництва в МОК". Він має на увазі колишнього очільника НОК Сергія Бубку.

Як виступив Гераскевич у цьому сезоні