Останнім часом в українському спорті точиться чимало дискусій. Що ж робити атлетами: виступати чи бойкотувати? На це питання в інтерв'ю для 24 Каналу відповів Владислав Гераскевич.
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Що роби українським спортсменам на Олімпіаді-2024
"З одного боку – неприпустимо виступати разом із ними. І особливо, як МОК зазначав в своїх заявах, що ми маємо вступати в дусі миру, дружби, олімпійських цінностей. Тобто, звичайно, що ніякої дружби і якоїсь єдності, миру між нами і російськими спортсменами, які підтримують війну, немає", – зазначив він.
Також він наголосив, що Олімпійські ігри – це велика медійна платформа, і Україна має її використати. Владислав переконаний, що бойкотувати змагання вже ж таки не варто.
"Не думаю, що бойкот є гарним варіантом. На мою думку, треба робити протести на Олімпійських іграх. Є чудовий приклад, який спрацював на Паралімпіаді-2022. Тоді росіян спершу допустили, але більшість країн заявили, що не будуть виступати з представниками Росії. Тоді МОК терміново змінив свою позицію, Паралімпійські ігри пройшли без росіян. Тому я вважаю, що, можливо, таким чином треба робити. Їхати на Олімпійські ігри і там переконувати спортсменів бойкотувати змагання", – зауважив спортсмен.
Слід тиснути на уряд Франції
За словами Гераскевича, Олімпійські ігри – це не про національні комітети, не про Томаса Баха. Це в першу чергу про спортсменів, які там беруть участь, наголошує він.
Владислав переконаний, що якщо спортсмени скажуть, що будуть бойкотувати турнір у випадку участі росіян, тоді МОК буде вимушений змінити рішення.
"Друге, що ще можна робити, – створювати тиск на французів, щоб вони змінили рішення. Якщо це, скажімо, звернення до посадових осіб не працює, якщо звернення до НОК Франції не працює. У нас є посольства у багатьох країнах. Це робота посольства доносити позицію України по всім іншим країнам, тобто звертатися до звичайних громадян і доносити нашу позицію. Я вважаю, що це може змінити сьогоднішнє рішення та може захистити Україну в цій сфері також", – додав скелетоніст.
Що відомо про рішення МОК
- Міжнародний олімпійський комітет 8 грудня повідомив про те, що допустив російських та білоруських атлетів до Олімпійських ігор-2024 у статусі нейтральних атлетів.
- Наразі у пресрелізі йдеться про 6 росіян і 5 білорусів. Раніше повідомлялося, що виступити зможуть 8 росіян і 3 білоруси.
- Одна президент РФ Путін не дав читкою відповіді на те, чи поїдуть вже ж таки росіяни на Олімпіаду у Парижі.