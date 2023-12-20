Відповідні докази опублікував український скелетоніст Владислав Гераскевич. Він додав декілька світлин російського атлета.

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Росіянин позує у військовій формі зі зброєю

"Ще один "нейтральний" атлет. Євген Прокопчук – призер чемпіонату світу з дзюдо, який приєднався до терористичної армії Росії.

Замість олімпійських цінностей російські спортсмени несуть геноцид, вбивство і смерть. Російським спортсменам слід заборонити участь у міжнародних видах спорту", – написав Гераскевич.

Також скелетоніст додав світлини росіянина, на одному з фото він у військовій формі та тримає зброю.

Російський дзюдоїст воює на війні проти України / Фото з твітеру Гераскевича

Нагадаємо. Що МОК вважає російських та білоруських спортсменів не причетними до війни в Україні. 8 грудня Комітет допустив представників цих країн до Олімпіади у Парижі. Вони зможуть виступити у нейтральному статусі.

Гераскевич говорить про війну та хоче змінити рішення МОК