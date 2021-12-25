Російський депутат запропонував карати збірну Росії за невдалі виступи

Російський депутат Султан Хазмаєв переконаний, що футболістів збірної варто карати за погані результати. Мовляв, це їх буде мотивувати.

Штрафи для футболістів

Хамзаєв висунув пропозицію щодо запровадження санкцій проти футболістів, які погано грають у межах збірної Росії. Також він пропонує карати гравців за порушення дисципліни та у разі скарг вболівальників.

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Чиновник переконаний, що це буде змушувати футболістів грати з максимальною самовіддачею.

Ми вважаємо, що в цьому випадку слід вимагати штрафувати футболіста в межах того контракту, який було укладено у клубі. Доцільність цієї пропозиції – підвищення мотивації футболістів збірної Росії грати краще та з повною самовіддачею,

– йдеться у заяві депутата.

Збірна Росії не зуміла пробитися на чемпіонат світу-2022. У вирішальному матчі вона поступилася збірній Хорватії. Тепер команда РФ зіграє у стиках, де їх першими суперником буде збірна Польщі.