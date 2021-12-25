Штрафи для футболістів

Хамзаєв висунув пропозицію щодо запровадження санкцій проти футболістів, які погано грають у межах збірної Росії. Також він пропонує карати гравців за порушення дисципліни та у разі скарг вболівальників.

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Чиновник переконаний, що це буде змушувати футболістів грати з максимальною самовіддачею.

Ми вважаємо, що в цьому випадку слід вимагати штрафувати футболіста в межах того контракту, який було укладено у клубі. Доцільність цієї пропозиції – підвищення мотивації футболістів збірної Росії грати краще та з повною самовіддачею,

– йдеться у заяві депутата.

До слова. Збірна Росії не зуміла пробитися на чемпіонат світу-2022. У вирішальному матчі вона поступилася збірній Хорватії. Тепер команда РФ зіграє у стиках, де їх першими суперником буде збірна Польщі.