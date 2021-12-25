Штрафы для футболистов

Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций против футболистов, плохо играющих в рамках сборной России. Также он предлагает наказывать игроков за нарушение дисциплины и при жалобах болельщиков.

Читайте также: Не бросил Шевченко в беде: капитан Дженоа не перейдет в клуб из Канады

Чиновник убежден, что это будет заставлять футболистов играть с максимальной самоотдачей.

Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность этого предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей,

– говорится в заявлении депутата.

К слову. Сборная России не смогла пробиться на чемпионат мира-2022. В решающем матче она уступила сборной Хорватии. Теперь команда РФ сыграет в стыках, где их первым соперником будет сборная Польши.