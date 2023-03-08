Цирк поїхав, а клоуни залишились: російський боксер заявив, що відбере в Усика чемпіонські пояси
Російські спортсмени продовжують пробивати дно своїми безглуздими заявами. Черговим клоуном у їх спортивному світі став боксер Арслан Яллиєв.
Цей 26-річний російський боксер виявився сміливцем та дуже далеким від реальності. Арслан Яллієв заявив, що відправить у нокаут Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.
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Яллієв: Хоча Ф'юрі виграє у нього, але я Ф'юрі теж нокаутую
Також росіянин кинув своєрідний виклик українському боксеру, який є дуже абсурдним. Схоже, що Яллієв дуже переоцінює свої можливості на ринзі. Адже попросив Усика не віддавати свої пояси, які згодом він відбере у нього.
Яллієву потрібно зняти зі своїх очей "рожеві окуляри". Цей Арслан, окрім звичайного боксу, займався тайським боксом. Був чемпіоном Росії, володарем Кубка Європи та світу. У 2018-му році дебютував у професіоналах із перемоги над своїм земляком Владіміром Куваєвим.
Усику, нікому не віддавай свої пояси поки що, це будуть мої пояси залізобетонно, Іншааллах. Які б труднощі не були, я стану чемпіоном світу. Хоча Ф'юрі виграє у нього, але я Ф'юрі теж нокаутую,
– сказав Яллієв.
Відзначимо, що у 2021 році переміг колишнього чемпіона світу із Аргентини Віктора Еміліо Раміреса та завоював вакантний титул чемпіона за версією WBA Inter-Continental у важкій вазі.
Усик та Ф'юрі чекають офіційного підтвердження
- Усик готується до свого наступного бою та чекає офіційного підтвердження про поєдинок за абсолют проти Тайсона Ф'юрі. Боксери підігрівають інтерес до спільного бою своїми гучними заявами.
- Наразі між боксерами лише словесна перепалка.
- До звання абсолютного чемпіона світу Усику залишається здобути пояс WBC, яким якраз володіє британець. Відзначимо, що "Циганський король" хотів провести бій проти українця у 2022 році, але Олександр відмовився. Таке рішення українець аргументував тим, що потрібно залікувати старі травми, які вилізли після переможного реваншу з Ентоні Джошуа.
- Тому Ф'юрі побився з Дереком Чісорою, якого феноменально декласував у фіналі трилогії.
- Очікується, що Усик і Ф'юрі повинні побитись наприкінці квітня 2023 року.
- Команда Тайсона вже навіть начебто забронювала "Вемблі".