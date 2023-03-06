Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі на грані зриву через надмірні фінансові апетити британського боксера. Втім, це не причина скасовувати тренування.

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Володар чотирьох чемпіонських титулів Олександр Усик продовжує наполегливу підготовку до "Бою століття". Відео з тренування Усика опублікувала його дружина Катерина.

Під запальну музику Олександр продемонстрував комбінацію ударів, які підготував для "Циганського короля".

Відео тренування Усика