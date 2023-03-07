Інтернетом розлетілось відео, на якому український захисник без зброї викурює свою останню сигарету у житті. На звернення від російських окупантів наш військовий відповів "Слава Україні!". На жаль, це були останні слова для цього Героя України. Через таку патріотичну відповідь російські загарбники застрелили українця.

До теми Героям слава: як українські спортсмени відреагували на розстріл військовополоненого росіянами

Усик: Показав ти силу, силу ЗСУ

Суспільство миттєво відреагувало на такі звірства росіян. Спортивний світ теж не залишився осторонь. Боксер Олександр Усик записав спеціальне відео, яке присвячена цьому безстрашному захиснику України, на фоні українського прапора та у кепці ЗСУ.

СЛАВА УКРАЇНІ – за такі слова, кулю ти отримав і тебе нема, але пам’ять вічна воїне тобі, ти за Неньку рідну ворогів давив. Показав ти силу, силу ЗСУ так ГЕРОЯМ СЛАВА. А ТОБІ В РАЮ,

– промовив Усик.

Відео Олександра Усика після розстрілу українського військовополоненого

Нагадаємо, що Усик чекає офіційного підтвердження бою за абсолют проти Тайсона Ф'юрі. Однак Олександр не перестає допомагати рідній країні у війні проти Росії. Боксер взявся відбудовувати один із житлових будинків у зруйнованому окупантами Ірпені.

Окрім Усика, на таку страту українського військового відреагували інші українські зірки спорту: Андрій Шевченко, Олександр Зінченко, Вікторія Ткачук, Михайло Мудрик, Сергій Ребров, Владислав Гераскевич та інші.

Окупанти вкотре довели, що є нелюдами, яких ще потрібно пошукати на цьому світі. Тому усі повинні горіти у пеклі на чолі з Владіміром Путіним.