Росіяни авіабомбою пошкодили зал карате у Дергачах: жахливі фото

Росіяни продовжують знищувати спортивну інфрастурктуру України. Під ударом знову опинилась Харківщина.

У четвер, 2 травня, Росія обстріляла керованими авіабомбами Деркачі на Харківщині. КАБ влучила за 50 метрів від залу карате.

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Наслідки російської атаки

На момент удару в спортивному залі знаходились люди. Травми отримали 6 дітей, 4 з яких мають ушкодження середньої тяжкості, а ще двоє – легкої. Також травмувався 75-річний чоловік.

Сирен не було чути, тому про повітряну тривогу директорка фітнес-клубу дізналася з повідомлень. Через це діти не встигли вчасно сховатися.



Наслідки російського удару по залу в Дергачах / Фото ДСНС Харківщини

Злочини Росії проти українського спорту