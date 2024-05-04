В четверг, 2 мая, Россия обстреляла управляемыми авиабомбами Деркачи на Харьковщине. КАБ попала в 50 метрах от зала каратэ.
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Последствия российской атаки
На момент удара в спортивном зале находились люди. Травмы получили 6 детей, 4 из которых имеют повреждения средней тяжести, а еще двое – легкой. Также травмировался 75-летний мужчина.
Сирен не было слышно, поэтому о воздушной тревоге директор фитнес-клуба узнала из сообщений. Из-за этого дети не успели вовремя спрятаться.
Последствия российского удара по залу в Дергачах / Фото ГСЧС Харьковщины
Преступления России против украинского спорта
- Недавно россияне нанесли удары по Одессе, где уничтожили гимнастический зал.
- Также во время вражеского удара по Харькову в ночь на 8 апреля был поврежден легкоатлетический манеж базы Олимпийской подготовки.
- В ночь на 2 апреля "шахедом" была уничтожена база СК Днепр-1.
- С начала полномасштабной войны пострадали более 500 различных спортивных сооружений. На их восстановление требуется более 300 миллионов долларов. И эта цифра растет с каждым днем.
- НОК Украины напоминает, что пока российские войска при поддержке белорусского правительства продолжают осуществлять акты геноцида против украинского народа, российским и белорусским спортсменам должно быть запрещено участвовать в любых международных соревнованиях в любом статусе.