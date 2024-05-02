Країна-агресор продовжує терор проти України. 1 травня російська загарбницька армія балістичними ракетами вдарила по об'єктах цивільної інфраструктури Одеси.

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Ракетний удар по Одесі знищив спортивний зал

Внаслідок атаки Росії поранення різного ступеня складності отримали 14 людей. Були повністю знищені склади "Нової пошти", садовий центр та зал спортивної та художньої гімнастики "Тріумф".

За словами тренерки з чирлідингу та акробатики Вікторії, наступного тижня її вихованці повинні були поїхати на чемпіонат України. А наприкінці червня вони планували участь у чемпіонаті Європи.

Наслідки руйнування спортивного залу в Одесі / Фото ДСНС Одещини

Росія цілеспрямовано знищує спорт в Україні