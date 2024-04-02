У ніч з 1 на 2 квітня відбулася чергова атака "Шахедами" на Україну. Цього разу основною ціллю ворога була Дніпропетровська область.

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Чергова пошкоджена спортивна інфраструктура

Повітряні сили збили більшість безпілотників, проте повністю уникнути руйнувань внаслідок атаки не вдалося. Одним з об'єктів, який постраждав стала тренувальна база, яку орендує Дніпро-1.

Внаслідок нічної повітряної атаки на Дніпропетровську область руйнувань зазнала тренувальна база СК Дніпро-1. На щастя обійшлося без жертв. Суттєво ушкоджено критий манеж, майданчики зі штучним покриттям, офісні та технічні приміщення. Усі ушкодження були задокументовані, і надалі відбуватиметься їхня оцінка та ремонтні роботи,

– йдеться у повідомленні Дніпра-1.

Наслідки руйнувань тренувальної бази Дніпра-1 після атаки росіян / Фото з сайту клубу

Нагадаємо, що тільки минулого тижня ворог також повністю зруйнував спортивний зал у Києві та гуртожиток спортивного коледжу в Харкові. Але Томас Бах і надалі буде розповідати, що росіяни мають брати участь в Олімпіаді-2024. Сюр...

Довідка. Наразі Дніпро-1 посідає третє місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. Наступний матч команда Юрія Максимова зіграє 9 квітня проти Зорі. Стартовий свисток пролунає о 13:00.