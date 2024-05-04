У четвер, 2 травня, Росія обстріляла керованими авіабомбами Деркачі на Харківщині. КАБ влучила за 50 метрів від залу карате.
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Наслідки російської атаки
На момент удару в спортивному залі знаходились люди. Травми отримали 6 дітей, 4 з яких мають ушкодження середньої тяжкості, а ще двоє – легкої. Також травмувався 75-річний чоловік.
Сирен не було чути, тому про повітряну тривогу директорка фітнес-клубу дізналася з повідомлень. Через це діти не встигли вчасно сховатися.
Наслідки російського удару по залу в Дергачах / Фото ДСНС Харківщини
Злочини Росії проти українського спорту
- Нещодавно росіяни завдали ударів по Одесі, де знищили гімнастичний зал.
- Також під час ворожого удару по Харкову у ніч на 8 квітня зазнав пошкоджень легкоатлетичний манеж бази Олімпійської підготовки.
- У ніч на 2 квітня "шахедом" була знищена база СК Дніпро-1.
- З початку повномасштабної війни постраждали понад 500 різноманітних спортивних споруд. На їхнє відновлення потрібно понад 300 мільонів доларів. І ця цифра зростає щодня.
- НОК України нагадує, що допоки російські війська за підтримки білоруського уряду продовжують здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі.