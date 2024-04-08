В Україні вкотре постраждала спортивна інфраструктура через чергову атаку Росії. У понеділок, 8 квітня, ворог кілька разів завдавав ударів по Харкову, внаслідок чого є руйнування.

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Злочин проти спорту

У ніч на 8 квітня Росія атакувала Харків керованими авіаційними бомбами. В місті пролунало кілька вибухів. Українська федерація гімнастики у соцмережах повідомила про пошкодження легкоатлетичного манежу бази Олімпійської підготовки.

Внаслідок атаки КАБами на Харків був пошкоджений легкоатлетичний манеж бази Олімпійської підготовки Харківська обласна організація ФСТ Динамо України. Не пробачимо, але відновимо!

– йдеться у дописі.



Зруйнований легкоатлетичний манеж / фото з інстаграму Української федерації гімнастики



Зруйнований легкоатлетичний манеж / фото з інстаграму Української федерації гімнастики

Останні обстріли Харкова: що відомо

У ніч на 1 квітня росіяни нанесли удар по пожежно-рятувальному підрозділу Харківщини. З рятувальників ніхто не постраждав.

У ніч на 6 квітня росіяни вдарили по центру Харкова зенітними керованими ракетами С-300. Відомо про 6 загиблих та 11 поранених.

На наступний день росіяни вдарили безпілотниками по Слов’янському району, потім в обід били по Шевченківському району. З різницею в 15 – 20 хвилин удар нанесли по Індустріальному району. Лише за цей день в місті постраждало 5 людей.

Нагадаємо. Нещодавно внаслідок атаки "шахедами" було зруйновано спортивну базу, яку орендує Дніпро-1.