Матчі Шахтаря та Дніпра-1 до кінця сезону обслуговуватиме система VAR. Для "спортклубівців" така послуга виявиться безкоштовною.

Варте уваги Шахтар придбає дві машини VAR для УПЛ після фатальних помилок арбітрів

Все заради справедливості

Шахтар зі своєї сторони надіслав листи до Української Прем'єр-ліги із запитом отримання системи VAR на решту матчів сезону. Ліга задовольнила прохання "гірників" та затвердила, що за "умови отримання сплати за послуги з боку ФК Шахтар та отримання відповідних листів-згоди від клубів-господарів" такі системи будуть надані "кротам".

На матчах прямого конкурента "гірників" за чемпіонство Дніпра-1 також буде присутня "справедлива". Та от дінпровський колектив має певні поблажки, оскільки системи VAR на їхній поєдинках сплачуватиме УАФ. Тобто, для клубу воно буде безкоштовним. Рішення про таку ініціативу ухвалили на засіданні "Комісії з визначення матчів для застосування системи ВАА (VAR)", яке відбулося 5-го травня.

До речі. Раніше Комітет арбітрів сам визначав один матч туру УПЛ, на якому буде працювати система VAR.

Варто зазначити, що останні поєдинки і Шахтаря, і Дніпра-1 супроводжувались суддівськими скандалами. У ворота "гірників" арбітр не зарахував чистий гол Миная, який міг призвести до нічиї у матчі та втрати "кротами" очок у зустрічі та першої сходинки УПЛ. На "спортклубівців" обвалився шквал критики, зокрема, дніпрян засуджували у кумівстві з рефері матчу проти Чорноморця. Та от Дніпро-1 згодом висунув свої аргументи, чому дніпрян не мають права обвинувачувати.