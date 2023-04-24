Початок повномасштабної війни серйозно вплинув на український футбол. Через бойові дії припинили існування кілька футбольних клубів, в тому числі і УПЛ.

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Серед них і ФК Маріуполь, який минулого сезону займав останнє місце в чемпіонаті. Приазовці відмовились від участі у новому розіграші УПЛ до закінчення війни та деокупації їхнього міста.

Український клуб вирішили підтримати футболісти з Бразилії. Команда AA Бател, яка двічі грала у Серії С (третій дивізіон), заявила у соцмережах, що носитиме футболки Маріуполя у новому сезоні.

Клуб з міста Гуарапуава має намір це робити до тих пір, поки не закінчиться війна та ФК Маріуполь не повернеться у рідне місто. Наразі клуб виступає у чемпіонаті штату Парана.

Як виглядає інстаграм-сторінка АА Бател / скріншот

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Нагадаємо, що за приазовцями закріплене місце в УПЛ, як і за чернігівською Десною. Коли команди будуть готові відновити участь у змаганнях, вони автоматично стануть учасниками елітного дивізіону чемпіонату України.