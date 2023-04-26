Вболівальники Атлетіко Паранаенсе вивісили банер Маріуполя на трибунах. Також на табло матчу брализьці продемонстрували відео присвячене українському клубу.

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Разом – сила

Атлетіко Паранаенсе з бразильської Серії А у своїх соціальних мережах зробив промо-ролик ініціативи команди Бател з третього дивізіону штату Парана, яка цього тижня прийняла назву та кольори Маріуполя. До того ж, Атлетіко перед матчем 1/16 фіналу Кубка Бразилії продемонстрували ролик, який присвячений українському колективу, на табло домашнього стадіону. Ультрас бразильського клуба також взяли участь акції підтримки "азовців", оскільки вони розмістили банер Маріуполя у себе на трибунах.

Рік тому на Україну напали. Місто Маріуполь було повністю зруйноване. І команда маріупольського футбольного клубу припинила своє існування. Команда Бател збереже маріупольський футбольний клуб. Вона змінить своє ім‘я, носитиме форму, кольори, прапори, поки клуб не зможе повернутися додому і спокійно грати. Сьогодні ми розпочинаємо гру на нашій Арені, вітаючи Маріуполь,

– пояснив свою позицію Атлетіко Паранаенсе.

Банер Маріуполя / Атлетіко Паранаенсе

Промо-ролик ініціативи Бател: