Скандал з російськими прапорами виник в перший день Australian Open. Організатори турніру вирішили допустити російських тенісистів та тенісисток до змагань, хоча вони мали виступати під нейтральними прапорами. І в першому ж раунді одна з росіянок грала проти українки Катерини Байндль. На цей матч прийшли російські вболівальники та вивісили на трибунах російський прапор. А на одному з них була футболка із зображенням російського диктатора Владіміра Путіна.

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Такий вчинок розлютив українців, і український посол навіть звернувся до організаторів Australian Open. Вони відреагували, заборонивши використовувати на трибунах російську та білоруську атрибутику.

Однак Росія використовує ті ж кольори, що мають і чимало інших країн на своїх прапорах – білий, синій та червоний. Для прикладу – Словаччина та Словенія. Або ж Сербія, якщо їх прапор перевернути.

Щоб охоронці на Australian Open не переплутали, де саме заборонений російський прапор, а де дозволені прапори, їм роздали відповідні зображення.



Дозволені прапори на Australian Open, які схожі на російський / фото твіттер Norma Costello

А також роздали зображення із різновидами заборонених символів. Там і білоруський прапор, а також одяг з символікою "z", під якою Росія і веде війну проти України.



Заборонена символіка на Australian Open / фото твіттер Norma Costello