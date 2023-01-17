Російських та білоруських спортсменів всупереч логіці допустили до турніру серії Великого шолома Australian Open. Цей непродуманий крок привів до скандалу в перший же день змагань, коли вболівальники із країни-терориста принесли триколірні ганчірки на поєдинок між українкою Катериною Байндль і Каміллою Рахімової від РФ.

До теми Це неможливо, поки триває війна, – Костюк не буде тиснути руку тенісисткам із Росії та Білорусі

Заборона на прапори РФ та РБ негайно вступає в дію

Організатори Australian Open оперативно відреагували на кричущий інцидент і офіційно заборонили приносити на матчі турніру прапори країн-агресорів – РФ та Білорусі.

Прапори Росії та Білорусі тепер заборонені. Заборона набуває чинності негайно,

– йдеться у заяві оргкомітету Australian Open.

За їхніми словами, спочатку вони дозволяли вболівальникам проносити прапори, але за умови, що жодних порушень та провокацій не буде.

"Це вкрай небезпечно, війна триває. Це невеликий корт, вони [з прапорами] були дуже близькими до гравців, тому я відчував елемент залякування", – цитує одного з фанатів австралійська газета The Age.

Як відомо, під час матчу 1/64 фіналу Australian Open 2023 між українкою Катериною Байндль та росіянкою Каміллою Рахімовою на трибуни прийшла група вболівальників із РФ. Вони вивісили прапор країни-агресора. Крім того, один із них сидів у футболці та кепці з написом "Росія", а інший – у футболці з портретом кровавого диктатора Путіна та написом "Мати Росія" англійською.

Нагадаємо, що у Відкритому чемпіонаті Австралії росіяни та білоруси беруть участь "на умовах нейтральності" – без вказівки країни, а також прапора та гімну.