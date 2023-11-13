З початку повномасштабного вторгнення більшість спортивних федерацій відсторонила росіян від змагань. Проте з часом організації почали прикриватися нейтральним статусом та повертати їх до турнірів.

Для того, щоб брати участь у змаганнях, здебільшого треба просто публічно не підтримувати війну, яку розв'язала Росія проти України. У такому випадку спортсмени матимуть право виступати без національної атрибутики та не матимуть ніяких перешкод.

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Підтвердження, що росіяни не такі нейтральні, якими намагаються здаватися

Проте "запорєбрікові" громадяни, які завжди наголошують, що спорт поза політикою, не готові йти навіть на такі кроки. Повідомляється, що вони не погоджуються виступати на міжнародних змаганнях із гімнастики через "принизливі" умови, які висунула Міжнародна федерація гімнастики (FIG), пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Президентка Всеросійської федерації художньої гімнастики Іріна Вінєр заявила, що "вони не раби", щоб дотримуватися таких банальних вимог. Тому старший тренер збірної Росії Валєнтіна Родіонєнко заявила, що країна-агресорка тепер бойкотуватиме змагання з гімнастики.

Ми не згодні з жодним із критеріїв допуску, які виробила FIG. Поки міжнародна федерація не внесе зміни до свого документа, спортсменів відправляти на старти ми не будемо. Це рішення тренерського штабу збірної.



Ми не могли вирішити інакше. Нам пропонують виступати під якимсь блакитним прапором. Міжнародна федерація у цих умовах за жорсткістю навіть перевершила рекомендації МОК,

– зазначила Родіонєнко.

Зазначимо, що FIG не вимагала нічого екстраординарного, а лише наполягала, щоб атлети не були пов'язані з арміями Росії чи Білорусі, не були помічені в підтримці війни та не мали шансів пропагандувати агресію під час виступів.